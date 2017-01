Prada fall/winter 2016-17

photography by Cristiano Madureira 09.01.2016

MODELS: GABRIEL VIEIRA, JHONATTAN BURJACK, IGOR MONTEIRO, LUIS COPPINI

AGENCIES: MEGA MODEL, WAY MODEL

PHOTOGRAPHER: CRISTIANO MADUREIRA

STYLIST: JULIANO CORBETTA

GROOMING: PAULA VIDA

ALL CLOTHING BY PRADA, AVAILABLE NOW AT PRADA BOUTIQUES IN BRAZIL.

FOLLOW: @prada, @gaavieira_, @igormonteiro, @jhona_burjack, @luiscoppini, @madureiracristiano, @paulavida