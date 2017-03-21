À la Garçonne, season 3
photography by Cristiano Madureira
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AN EXCLUSIVE PORTFOLIO OF THE THIRD COLLECTION BY BRAZILIAN LABEL À LA GARÇONNE, SHOWN AT SÃO PAULO FASHION WEEK ON MARCH 16, 2017.
MODELS: GABRIEL VIERA, ERICK MULLAN
AGENCIES: MEGA MODEL, ELO MODEL MANAGEMENT
PHOTOGRAPHER: CRISTIANO MADUREIRA
STYLIST: JULIANO CORBETTA
ALL CLOTHING BY À LA GARÇONNE AND JEWELRY BY HECTOR ALBERTAZZI FOR À LA GARÇONNE, AVAILABLE NOW AT À LA GARÇONNE IN SÃO PAULO.
ALL PICTURES EXCLUSIVELY AT MADE IN BRAZIL. DO NOT REPOST WITHOUT A LINK TO THIS STORY AND PHOTOGRAPHER’S CREDIT.