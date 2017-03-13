new faces SPFW #43
photography by Cristiano Madureira
grooming by Carlos Carrasco
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MADE IN BRAZIL IS PRESENTING EIGHT NEW MALE MODELS WHO ARE MAKING THEIR DEBUT THIS SEASON AT SÃO PAULO FASHION WEEK #43. HERE IS PART 1 WITH FOUR NEWCOMERS, PHOTOGRAPHED IN THEIR OWN CLOTHES IN STUDIO ON MARCH 10TH.
FILIPE HIILLMANN
WAY MODEL MANAGEMENT
AGE 21, FROM BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC.
HOW WERE YOU DISCOVERED? I WAS TAKEN TO AN AGENCY IN MY HOMETOWN BY A FRIEND WHO WAS ALREADY A MODEL.
INSTAGRAM: @filipehillmann
ALESSANDRO PSCHEIDT
OXYGEN MODELS
AGE 20, FROM SÃO BENTO DO SUL, SC.
HOW WERE YOU DISCOVERED? THROUGH FACEBOOK.
INSTAGRAM: @sandro_pscheidt
MAX GOBBI
OXYGEN MODELS
AGE 23, FROM SÃO PAULO, SP.
HOW WERE YOU DISCOVERED? I SENT MY PICTURES TO THE AGENCY.
INSTAGRAM: @maxgobbi
IAGO DE SÁ
NOS MODELS/ PARIS AGENCY
AGE 21, FROM VILA VELHA, ES.
HOW WERE YOU DISCOVERED? BY A SCOUTER WHILE WORKING AS A WAITER AT MY PARENTS’ RESTAURANT.
INSTAGRAM: @iagodsm