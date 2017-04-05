Ellus fall/winter 2017
photography by Cristiano Madureira
fashion by Michael Vendola
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BRAZILIAN LABEL ELLUS IS CELEBRATING ITS 45th ANNIVERSARY THIS YEAR. THIS STORY IS HOW WE IMAGINE THE IMAGE OF THE BRAND MOVING FORWARD.
MODELS: FILIPE HILLMANN, ALEX SCHULTZ, DAVID MARTINS
AGENCIES: FORD MODELS, MEGA MODEL, WAY MODEL MANAGEMENT
PHOTOGRAPHER: CRISTIANO MADUREIRA
STYLIST: MICHAEL VENDOLA
GROOMING: CARLOS CARRASCO
CREATIVE: JULIANO CORBETTA
ALL CLOTHING AND ACCESSORIES BY ELLUS, AVAILABLE NOW AT ELLUS BOUTIQUES ACROSS BRAZIL.
PHOTOGRAPHED AT INBRANDS ON MARCH 28, 2017. ALL PICTURES EXCLUSIVELY AT MADE IN BRAZIL. DO NOT REPOST WITHOUT A LINK TO THIS STORY AND PHOTOGRAPHER’S CREDIT.