Gabriel Souza
photography by Cristiano Madureira
LEFT: T-SHIRT AND TROUSERS BY A LA GARçONNE, VINTAGE HAT AND CHAPS AT MINHA AVO TINHA / RIGHT: DENIM JACKET AND JEANS BY ELLUS, VINTAGE HAT, CHAPS AND BOOTS AT MINHA AVO TINHA
LEFT: LEATHER JACKET BY A LA GARçONNE, JEANS BY ELLUS, VINTAGE HAT, CHAPS, AND BOOTS AT MINHA AVO TINHA / RIGHT: MESH TANK BY A LA GARçONNE, VINTAGE HAT, JEANS AND CHAPS AT MINHA AVO TINHA
LEFT: LEATHER JACKET BY A LA GARçONNE, JEANS BY ELLUS, VINTAGE HAT AND CHAPS AT MINHA AVO TINHA / RIGHT: T-SHIRT AND JEANS BY ELLUS, VINTAGE HAT AND CHAPS AT MINHA AVO TINHA
LEFT: JEANS BY ELLUS, VINTAGE HAT, CHAPS AND BOOTS AT MINHA AVO TINHA / RIGHT: VINTAGE HAT AND NECKLACE AT MINHA AVO TINHA
JEANS BY ELLUS, VINTAGE HAT, NECKLACE, CHAPS, AND BOOTS AT MINHA AVO TINHA
ALL PICTURES EXCLUSIVELY AT MADE IN BRAZIL. DO NOT REPOST WITHOUT A LINK TO THIS STORY AND PHOTOGRAPHER’S CREDIT.