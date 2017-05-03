Gabriel Souza
photography by Cristiano Madureira

LEFT: T-SHIRT AND TROUSERS BY A LA GARçONNE, VINTAGE HAT AND CHAPS AT MINHA AVO TINHA / RIGHT: DENIM JACKET AND JEANS BY ELLUS, VINTAGE HAT, CHAPS AND BOOTS AT MINHA AVO TINHA

LEFT: LEATHER JACKET BY A LA GARçONNE, JEANS BY ELLUS, VINTAGE HAT, CHAPS, AND BOOTS AT MINHA AVO TINHA / RIGHT: MESH TANK BY A LA GARçONNE, VINTAGE HAT, JEANS AND CHAPS AT MINHA AVO TINHA

VINTAGE HAT, NECKLACE, BELT AND JEANS AT MINHA AVO TINHA

LEFT: LEATHER JACKET BY A LA GARçONNE, JEANS BY ELLUS, VINTAGE HAT AND CHAPS AT MINHA AVO TINHA / RIGHT: T-SHIRT AND JEANS BY ELLUS, VINTAGE HAT AND CHAPS AT MINHA AVO TINHA

LEFT: JEANS BY ELLUS, VINTAGE HAT, CHAPS AND BOOTS AT MINHA AVO TINHA / RIGHT: VINTAGE HAT AND NECKLACE AT MINHA AVO TINHA

JEANS BY ELLUS, VINTAGE HAT, NECKLACE, CHAPS, AND BOOTS AT MINHA AVO TINHA

MODEL: GABRIEL SOUZA
AGENCIES: BRM MODELS, REQUEST MODELS
PHOTOGRAPHER: CRISTIANO MADUREIRA
STYLIST: JULIANO CORBETTA

ALL PICTURES EXCLUSIVELY AT MADE IN BRAZIL. DO NOT REPOST WITHOUT A LINK TO THIS STORY AND PHOTOGRAPHER’S CREDIT.


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