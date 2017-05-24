Marlon Teixeira
Giorgio Armani / Made In Brazil Magazine 11
directed by Philippe Vogelenzang
MODEL: MARLON TEIXEIRA
AGENCY: WAY MODEL MANAGEMENT
DIRECTOR:PHILIPPE VOGELENZANG
STYLIST: DAVID VANDEWAL
EDITOR: FIONA MAKKINK
PHOTO ASSISTANTS: MERCE WOUTHUYSEN, RAFHAEL CASTRO, PEDRO SARKIS
FASHION ASSISTANTS: DANIEL GAINES, ANA WAINER
GROOMING: JOÃO BOENO
PRODUCER: MAURO BRAGA
SPECIAL THANKS MERCURE SALVADOR RIO VERMELHO.
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