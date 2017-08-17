made in brazil x ellus
photography by Cristiano Madureira
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MODELS: EFRAIM SCHRODER, DIOGO MALHEIROS, IANN PASTOR, JONAS BARROS, JULLIO REIS, LUCCA SCHLENKER, PIETRO BALTAZAR, VITOR CASTRO
PHOTOGRAPHER: CRISTIANO MADUREIRA
STYLIST: JEFF FERRARI
GROOMING: CARLOS CARRASCO
ALL HATS BY ELLUS DESIGNED EXCLUSIVELY FOR MADE IN BRAZIL.
SOCKS BY A LA GARÇONNE AND FEED THE FEET, SNEAKERS BY VANS FOR A LA GARÇONNE AND MODELS’OWN.
ALL PICTURES EXCLUSIVELY AT MADE IN BRAZIL. DO NOT REPOST IN ITS ENTIRETY AND WITHOUT A LINK TO THE ORIGINAL POST.