photography by Mariana Maltoni
styling by Renata Correa
hair and make-up by Daniel Hernandez
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MODELS: RAUL BARBOSA, FILIPE HILLMANN, LUCCA SCHLENKER, LUIZ BASUALDO, NICOLAS MAMEDIA, JONAS BARROS, SAMUEL CACERES, JOÃO VICTOR BORGES
PHOTOGRAPHER: MARIANA MALTONI
STYLIST: RENATA CORREA
HAIR AND MAKE-UP: DANIEL HERNANDEZ
PHOTO ASSISTANT: RENAN VITORINO
FASHION ASSISTANTS: DIEGO CUNHA, MATEUS ANDRADE
GROOMING ASSISTANT: TIAGO PAIXÃO
THANKS TO ESTUDIO BERTRAM.
ALL PICTURES EXCLUSIVELY AT CIALMADE IN BRAZIL.